Большой шлем по дзюдо в Тбилиси: два золота Грузии в заключительный день турнира

By Euronews

В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо грузинские дзюдоисты завоевали две золотых медали и одну бронзовую.

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В Грузии завершился турнир Большого шлема по дзюдо.

В воскресенье, заключительный день турнира местные дзюдоисты завоевали две золотых награды из пяти, порадовав собравшихся на трибунах столичного дворца спорта болельщиков.

В весовой категории до 90 кг олимпийский чемпион Лаша Бекаури победил в финале Элджана Хаджиева из Азербайджана. Уже на первой минуте Бекаури провёл эффектный бросок, за который судьи дали высшую оценку - иппон.Церемонию награждения провел первый заместитель министра культуры и спорта Грузии Иосиф Багатурия.

"Я очень счастлив! В Грузии на соревнованиях всегда отличная атмосфера. Я люблю свою страну. Когда борюсь здесь, всегда делаю всё возможное, я выиграл турнир здесь во второй раз", - сказал победитель после финала.

В весе до 100 кг выступающий за Испанию Николоз Шеразадишвили одержал в финале победу над Шади Эльнахасом из Канады благодаря блестяще проведенной контратаке. Медали спортсменам вручил руководитель Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов.

В решающей схватке в категории до 78 кгЮлия Курченко из Украины оказалась сильнее Гусье Стенхёйс из Нидерландов, взяв реванш за поражение в финале в Баку. Золотую награду победительнице вручил директор по связям с общественностью Международной федерации дзюдо Николя Месснер.

В весе свыше 78 кг в финал вышли француженка Корали Хейм и Рене Люхт из Германии. На последних секундах немке удался бросок, за которым последовало удержание. В церемонии награждения принял участие чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Нил Адамс.

"Всё было прекрасно. Так много зрителей собирается нечасто, и это хорошо. Они встречают овациями каждый бросок, что тоже бывает не каждый раз. Это здорово", - сказала Рене Люхт после победы в финале.

В абсолютной весовой категории у мужчин золото вновь досталось Грузии. Гурам Тушишвили на последней минуте провел успешный приём против выступающего за Азербайджан Ушанги Кокаури.Руководитель Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе вручил Тушишвили золотую медаль.

Во дворце спорта в этот день также вспомнили достижения серебряного призера Олимпийских игр 2016 года и шестикратного медалиста чемпионатов мира Варлама Липартелиани, который вышел на сцену, чтобы объявить о завершении спортивной карьеры. Президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили вручил ему памятные подарки.

В неофициальном командном зачете грузинская команда заняла первое место, завоевав на домашнем турнире четыре золотых награды и одну бронзовую.

Следующий турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Анталии с 29 по 31 марта.