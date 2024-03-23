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Конфликт в Куршевеле: французские горнолыжные инструктуры не рады иностранным коллегам

Кадр из репортажа
Кадр из репортажа Авторское право FRFT
By Euronews
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Французские горнолыжные инструктуры возмущены "нечестной конкуренцией" со стороны иностранцев

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Иностранные горнолыжные инструкторы, в основном - итальянские, работающие во французском Куршевеле, жалуются на давление и нападки со стороны французских коллег. Местные тренеры, в свою очередь, указывают на нечестную конкуренцию со стороны иностранцев.

В этом сезоне, по данным Горнолыжной школы Франции ESF, в Куршевель приехали работать сотни иностранных тренеров. Французские коллеги сильно обеспокоены этим, так как иностранцы, привлеченные более высокими доходами, могут не иметь необходимой для работы подготовки и дипломов и не соблюдать правила, обязательные для французских специалистов. Кроме того, нет уверенности, что они платят налоги во Франции.

Директор ESF отмечает, что "конкуренция - это хорошо, она нужна для развития", но подчеркивает, что она должна быть честной.

В феврале была проведена масштабная операция по проверке почти 200 инструкторов на соответствие правилам - как профессиональной квалификации, так и финансовых обязательств. Было выдвинуто предложение учредить специальный жетон, который будут носить те тренеры, которые успешно прошли проверку, чтобы "было легче определить инструкторов, которые находятся на хорошем счету в этой сфере. Это также успокоит клиентов".

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