Большой шлем по дзюдо в Тбилиси: итоги второго дня турнира

By Euronews

Среди победителей второго дня турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси - Тимур Арбузов, Лаша Шавдатуашвили и Барбара Матич.

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В столице Грузии Тбилиси завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо. Трибуны столичного дворца спорта вновь были заполнены: тбилисцы пришли поддержать своих дзюдоистов и надеялись увидеть их на пьедестале почета.

В весовой категории до 63 кг первый номер мирового рейтинга канадкаКатрин Бошмен-Пинар в очередной раз пробилась в финал Мирового тура, где её соперницей стала Анжелика Шиманская из Польши. Канадской дзюдоистке удалось успешно выполнить приём на оценку вадза-ари, который принёс ей золотую награду. Медали спортсменкам вручил спортивный директор IJF Майкл Тамура.

Особое внимание зрителей привлек финал в весе **до 73 кг,**в котором встретились олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2021 года Лаша Шавдатуашвили и выступавший в статусе индивидуального нейтрального спортсменаКарен Галстян. Победа иппоном грузинского дзюдоиста вызвала шквал эмоций на трибунах дворца спорта. Золотую медаль победителю надел на шею президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили.

"Когда я выступаю перед своими зрителями, у меня нет права на поражение. Только победа. Никаких других результатов. Только концентрация на победе. Спасибо моим болельщикам, они всегда помогают мне, дают дополнительную мотивацию. Я должен всегда бороться до конца и делать их счастливыми, делать все для своей страны и, конечно, я очень счастлив сегодняшней победе, которую я одержал на домашней арене", - сказал Шавдатуашвили после финальной схватки.

За победу в финале в категории до 70 кг боролись Санне Ван Дейк из Нидерландов и Барбара Матич из Хорватии. В конце поединка решающий прием удалось провести Матич. В церемонии награждения принял участие член медкомиссии IJF Шафик Эль Кеттани.

"Это очень приятно. Кажется, зрителям понравился мой бросок. Атмосфера тут очень хорошая, они активно поддерживают нас весь день. Теперь это мой счастливый город!", - сказала Матич после победы.

В весовой категории до 81 кг своё первое золото на турнирах Большого шлема по дзюдо завоевал 19-летний Тимур Арбузов. Награду ему вручил главный рефери-директор IJF Армен Багдасаров.

В этот день во дворце спорта чествовали одного из лучших грузинских дзюдоистов Автандила Чрикишвили. На церемонии выступил сам спортсмен, президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили. Чемпион мира 2014 года и трёхкратный чемпион Европы объявил о завершении спортивной карьеры.

В воскресенье, 24 марта в Тбилиси - заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо.