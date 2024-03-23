Генсек ООН прибыл на КПП "Рафах" - "чтобы разделить страдания с народом Газы"

Антониу Гутерриш считает, что длинная очередьиз грузовиков с гуманитарной помощью, которая выстроилась в ожидании разрешения на въезд в сектор Газа, является "моральным оскорблением"
Генеральный секретарь ООН побывал на границе между Египтом и сектором Газа, недалеко от КПП "Рафах", где своими глазами увидел длинную очередь из грузовиков, ожидающих разрешения на проезд в палестинский анклав. Антониу Гутерриш заявил, что голод в Газе является "моральным оскорблением", и призвал "заставить замолчать оружие", говоря о "непрекращающемся кошмаре", в котором все еще живут палестинцы в Газе - "дети, женщины, мужчины".
"Я еще раз говорю: ничто не оправдывает ужасные атаки ХАМАС 7 октября и ничто не оправдывает коллективное наказание палестинского народа, - сказал Гутерриш. - Сейчас, как никогда, настало время для немедленного гуманитарного прекращения огня".
Израилю необходимо взять на себя "железные обязательства" по обеспечению беспрепятственного доступа для оказания помощи жителям сектора Газа, считает генсек ООН.
Генсек ООН заверил, что организация "продолжит работать с Египтом над оптимизацией потока помощи" в палестинский анклав.
Гутерриш прибыл в субботу в аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы посетить больницу, где проходят лечение эвакуированные из сектора Газа палестинцы, штаб-квартиру Египетского Красного Полумесяца, а также оценить ситуацию на КПП "Рафах".
Накануне Совет Безопасности ООН не смог прийти к консенсусу по резолюции о "немедленном и устойчивом прекращении огня". Самым эффективным способом оказания помощи жителям сектора Газа по-прежнему остаются воздушные десанты, поскольку израильские атаки на анклав продолжаются.