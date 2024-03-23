Генсек ООН прибыл на КПП "Рафах" - "чтобы разделить страдания с народом Газы"

By Euronews

Антониу Гутерриш считает, что длинная очередьиз грузовиков с гуманитарной помощью, которая выстроилась в ожидании разрешения на въезд в сектор Газа, является "моральным оскорблением"

РЕКЛАМА

Генеральный секретарь ООН побывал на границе между Египтом и сектором Газа, недалеко от КПП "Рафах", где своими глазами увидел длинную очередь из грузовиков, ожидающих разрешения на проезд в палестинский анклав. Антониу Гутерриш заявил, что голод в Газе является "моральным оскорблением", и призвал "заставить замолчать оружие", говоря о "непрекращающемся кошмаре", в котором все еще живут палестинцы в Газе - "дети, женщины, мужчины".

"Я еще раз говорю: ничто не оправдывает ужасные атаки ХАМАС 7 октября и ничто не оправдывает коллективное наказание палестинского народа, - сказал Гутерриш. - Сейчас, как никогда, настало время для немедленного гуманитарного прекращения огня".

Израилю необходимо взять на себя "железные обязательства" по обеспечению беспрепятственного доступа для оказания помощи жителям сектора Газа, считает генсек ООН.

Я прибыл на КПП "Рафах" в рамадан, чтобы разделить страдания с народом сектора Газа Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Генсек ООН заверил, что организация "продолжит работать с Египтом над оптимизацией потока помощи" в палестинский анклав.

Гутерриш прибыл в субботу в аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы посетить больницу, где проходят лечение эвакуированные из сектора Газа палестинцы, штаб-квартиру Египетского Красного Полумесяца, а также оценить ситуацию на КПП "Рафах".

Накануне Совет Безопасности ООН не смог прийти к консенсусу по резолюции о "немедленном и устойчивом прекращении огня". Самым эффективным способом оказания помощи жителям сектора Газа по-прежнему остаются воздушные десанты, поскольку израильские атаки на анклав продолжаются.