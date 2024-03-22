By Euronews

Российские войска нанесли удар по ДнепроГЭС, сообщили в "Укргидроэнерго". Угрозы прорыва нет.

РЕКЛАМА

Вторую ночь подряд по всей Украине раздается сигнал тревоги. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, удары в ночь на 22 марта стали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

Есть попадания в объекты энергосистемы, подчеркнул министр, часть регионов оказалась обесточена.

Особенно сильные разрушения в Харькове. Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, российские войска нанесли не менее 15 ударов по энергетическим объектов. Город практически полностью остался без света.

Запорожская АЭС находится "на грани блэкаута", сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Одна из ЛЭП, соединяющих электростанцию с энергосистемой Украины, оказалась обесточена.

Удар также был нанесен по ДнепроГЭС, подтвердили в "Укргидроэнерго". Объекты критически важной инфраструктуры повреждены и в Кривом Роге.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал союзников отправить Киеву больше систем противовоздушной обороны.

"Все средства противовоздушной обороны, предоставленные Украине, в частности европейскими странами, поддерживают жизнь в наших городах и селах. Но существующих систем ПВО недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве для защиты всей территории Украины", — заявил украинский лидер в видеообращении.

Украинцы отмечают увеличившуюся интенсивность обстрелов после российских президентских выборов.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод по производству боеприпасов в Нижнем Новгороде, где в частности наблюдал за созданием авиационных бомб. По итогам визита было анонсировано, что Москва резко увеличивает производство фугасных бомб ФАБ-3000.

Продолжаются и обстрелы российской территории. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в ночь на пятницу в Белгороде погибла женщина: она гуляла с собаками во дворе многоэтажного дома, куда попал снаряд.