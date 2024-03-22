Россия пытается ослабить украинскую ПВО

Ночью 22 марта Россия начала еще одну крупномасштабную атаку беспилотников и ракет на украинские города

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Новая массированная российская атака была нацелена на Харьков, Запорожье и Кривой Рог, в первую очередь пострадала энергетическая инфраструктура.

Нападения также зафиксированы в Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Сумской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Пэтриот" и другие системы ПВО, предоставленные Западом, могут сбивать российские баллистические ракеты, но отметил, что Украина в настоящее время не имеет достаточного количества этих систем для прикрытия других своих территорий.

В своей последней оценке ISW говорится: "Украине уже пришлось принять трудные решения относительно размещения своих ограниченных систем ПВО в тыловых и прифронтовых районах, а российские войска недавно предприняли усилия по ослаблению украинской ПВО как в тыловых районах населенных пунктов, так и вдоль линии фронта.

Нехватка украинских ракет ПВО, вероятно, продолжит ограничивать возможности Украины оспаривать воздушное пространство над своей оккупированной территорией и угрожать российским тактическим самолетам, наносящим регулярные удары планирующими бомбами.

Российские силы также расширяют использование тактической авиации, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Украине для подготовки и поддержки наступлений - при этом, как сообщается, они ведут артиллерийский огонь, превышающий огонь украинской артиллерии в соотношении до 10:1.