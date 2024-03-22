В Совбезе ООН провалился проект резолюции США о "необходимости прекращения огня" в Газе

By Euronews

Предложение США предусматривало перемирие продолжительностью около 6 недель. Россия и Китай наложили на резолюцию вето. Представитель Москвы не увидел в тексте "прямого призыва" к прекращению огня.

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Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе в рамках сделки по освобождению оставшихся заложников.

"За" проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, трое высказались "против" (Россия, Китай и Алжир). Представитель Гайаны воздержался.

Предложение Вашингтона предусматривало перемирие продолжительностью около 6 недель.

До сих пор США, главный союзник Израиля, регулярно пользовались правом вето в отношении резолюций, призывающих к прекращению огня.