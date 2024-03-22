Большой шлем по дзюдо в Тбилиси: итоги первого дня турнира

By Euronews

В первый день турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси определились победители в пяти весовых категориях. Среди других золотые награды завоевали грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани, Нурканат Серикбаев из Казахстана и выступавший в статусе нейтрального спортсмена Иван Черных.

РЕКЛАМА

Звезды дзюдо со всего мира прибыли в столицу Грузии Тбилиси на турнир Большого шлема. Городской дворец спорта был заполнен зрителями, которые давно ждали начала этих соревнований.

В весовой категории до 48 кг в финальной схватке встретились кореянкаЛи Хе Ген и француженка Лаура Эспадинья. Золотую медаль завоевала Ли, благодаря броску на оценку иппон. Директор IJF по образованию и тренерской работе Мохаммед Мериджа вручил награды спортсменкам.

В весе до 60 кг победителем стал казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев. В финале ему противостоял Ям Волчак из Израиля. Выиграть схватку Серикбаеву удалось в самом конце, проведя прием на оценку вадза-ари. В церемонии награждения принял участие замглавы Службы госбезопасности Грузии Шенгели Пицхелаури.

"Для меня это были первые соревнования. Всё прошло успешно. Я очень рад. Мне понравился город, очень дружелюбный", - сказал Серикбаев после финального поединка.

В финале в категории до 52 кг победитель определился в добавленное время. ИспанкеАриане Торо Солер удался почти идеальный подхват изнутри. Судьи дали за этот прием высшую оценку. Золотую медаль ей вручилкоординатор IJF по международным судейским семинарам Хуан Карлос Баркос.

"Мне тут нравится, я же выиграла золото! Это прекрасный город, здесь приятно находиться. Здорово, что местные жители любят дзюдо", - поделилась впечатлениями победительница.

Выступавший в статусе нейтрального спортсмена Иван Черных стал победителем в весовой категории до 66 кг. Он впервые участвовал в турнире Большого шлема и для многих победа 23-летнего дзюдоиста стала неожиданностью. Медаль высшего достоинства он получил из рук посла Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно.

Затем наступил момент, которого ждали все грузинские болельщики...

В финальной схватке в весе до 57 кг Этери Липартелиани вышла на татами против экс-чемпионки мира Джессики Климкейт из Канады. Ей удалось провести приём на оценку вадза-ари в самом начале поединка и довести его до победного конца. Золотую медаль ей вручил депутат парламента Грузии Ираклий Медзмариашвили.

Грузинские дзюдоисты подарили немало радостных эмоций своим болельщикам в первый день турнира в Тбилисском дворце спорта. Впереди нас ждут еще два дня соревнований!