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Греция начала подготовку к сезону лесных пожаров

Лесной пожар в районе города Коринф в Греции, 22 июля 2020.
Лесной пожар в районе города Коринф в Греции, 22 июля 2020. Авторское право Petros Giannakouris/AP Photo
By Euronews
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Греция изменит подход к тушению и предотвращению лесных пожаров. Власти намереваются увеличить количество самолетов для сброса воды и количество специализированных бригад.

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Власти Греции объявили о новом комплексе мер по предотвращению лесных пожаров и более эффективной борьбе с ними.

В Афинах подчеркнули, что из-за изменения климата лесные пожары стали более частыми и разрушительными, поэтому необходимо изменить стратегию.

В числе прочих мер будет увеличено количество пожарных и пожарных дозоров: с шести специализированных подразделений до 16. 

Местный житель смотрит на то, как пожарный самолет сбрасывает воду на лесной пожар на острове Эвбея в Греции, 9 августа 2021.
Местный житель смотрит на то, как пожарный самолет сбрасывает воду на лесной пожар на острове Эвбея в Греции, 9 августа 2021.Petros Karadjias/AP Photo

Греция также намерена увеличить парк самолетов для сброса воды: до 2030 года будет закуплено не менее семи таких бортов. Изменится и тактика: теперь самолеты будут отправляться сразу же при обнаружении лесного пожара, не дожидаясь запроса от наземных подразделений.

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