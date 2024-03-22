By Magdalena Chodownik

В начале марта "Репортеры без границ" запустили спутниковый пакет "Свобода" для оставшихся в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины. Они смогут бесплатно смотреть передачи независимых телеканалов.

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Белорусы по всему миру отметят 25 марта День Воли — с надеждой на то, что их страна станет свободной.

В начале месяца у белорусских независимых СМИ, в основном работающих из-за границы, появилось больше способов донести правдивую информацию до оставшихся в стране: организация "Репортеры без границ" запустила спутниковый пакет "Свобода", с помощью которого белорусы и россияне могут бесплатно смотреть программы независимых СМИ у себя в странах.

"Белорусские независимые СМИ сейчас не могут работать внутри страны. В июле 2021 года власти объявили наш контент экстремистским, а это означало, что каждый журналист, связанный с "Еврорадио", может быть немедленно посажен в тюрьму, поэтому мы решили перевести нашу команду в Польшу. Мы все работаем в эмиграции и постоянно ищем способы распространить наш контент среди людей внутри Беларуси, потому что знаем, что им это нужно, им нужна честная информация, честная журналистика, чтобы мотивироваться на демократические изменения. Этот проект — спутник "Свобода" — мне кажется, одна из ярких возможностей присоединиться к нашей аудитории", — говорит главный редактор "Еврорадио" Павел Свердлов.

Эта тактика хорошо известна бывшим сотрудникам "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которое, несмотря на постоянные помехи со стороны правительства, еще несколько десятилетий назад вещало для жителей стран Восточного блока.

"Он мерзкий диктатор, и единственный способ борьбы с ним [Лукашенко] — это средства массовой информации, которые дойдут до людей в Беларуси. Мы должны быть осторожны, чтобы это отсутствие свободы прессы не распространилось и не укоренилось в нашем обществе", — подчеркивает бывший журналист "Радио Свободная Европа" Станислав Прушинский.

С помощью спутникового пакета "Свобода" "Репортеры без границ" стремятся удовлетворить потребности граждан авторитарных государств.

"Мы оцениваем долю населения России, которая имеет доступ к независимой информации, в 6-9%, поэтому очевидно, что если мы сможем получить дополнительные проценты, это будет замечательно. Именно на это нацелен данный проект с пакетом free to air, который мы можем транслировать на восток Европы, включая Российскую Федерацию и оккупированные территории Украины, и мы считаем, что этот свободный поток информации является актуальным, он имеет значение", — отметил заместитель генсекретаря "Репортеров без границ" Тибо Брюттен.

Европа дала приют многим политическим беженцам из России и Беларуси, в том числе журналистам, которые рассчитывают на помощь в борьбе за свободу слова — ценность, которую мы все разделяем.