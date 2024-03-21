Польша: шахтёры готовятся к "зеленому будущему"

By Euronews

Польский суд отменил постановление, разрешающее добычу угля в шахте "Турово". Но сразу рудник не закроется. Какое будущее ожидает горняков?

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После долгой борьбы между шахтой "Туров" и экологами, польский суд отменил постановление, разрешающее добычу угля в руднике. Немедленной остановки работы шахты не произойдет. Она сможет функционировать за счет использования механизма концессии, пока руководство "Турова" ищет способы выжить.

Сандра Апанасенек, пресс-секретарь PGE GiEK S.A:"Решение Воеводского административного суда не означает, что Туровский энергетический комплекс не сможет продолжать поставку электроэнергии. Шахта "Туров" очень тщательно выполняет свои обязательства в соответствии с решением генерального директора по охране окружающей среды, реализуя ряд инвестиций и экологических мер, направленных на снижение воздействия шахты на окружающую территорию".

Судьба многих шахт в Европе под вопросом. Некоторые уже закрыты. Горняки пытаются обеспечить свое будущее и обучиться другим профессиям. В частности, шахтеры обращают внимание на сектор зеленой энергетики.

Марчин Потемпа, шахтер: "Я ищу альтернативу на случай, если моя шахта закроется, чтобы я мог плавно перейти в другую отрасль. Это не такая уж большая проблема, потому что работа аналогичная. Здесь, на ветряных станциях, нам также приходится иметь дело с с большими машинами. Опасность — это высота".

Ветряные электростанции набирают популярность в Польше и по всей Европе. Считается, что они экономически конкурентоспособны и могут помочь обеспечить энергетическую безопасность.

Артур Амброзевич, гендиректор Vulcan Training & Consultancy:"Чтобы достичь энергетической независимости, нам необходимо ежегодно производитьоколо 30 гигаватт энергии по всему Европейскому союзу. Это огромный проект, который, как предсказывает "Wind Europe", потребует трудоустройства около полумиллиона человек по всей Европе и во всей цепочке поставок".

Так называемый "зеленый переход", столь важный по климатическим причинам, по словам экспертов, представляет собой и довольно сложную задачу с политической точки зрения.

Соня Собчик-Григель, эксперт Polityka Insight:"Почему в случае с угольщиками важно, чтобы этот переход был справедливым? С политической точки зрения, Силезия - регион с довольно сильными автономными тенденциями, поэтому в долгосрочной перспективе на польское правительство ложится большая ответственность за правильное управление этим процессом".

Магдалена Ходовник, Euronews:"Жители Силезии составляют более 12% населения Польши. Поэтому это не только огромный человеческий ресурс для промышленности, но и важный политический капитал".