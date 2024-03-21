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ISW: РФ готовится к крупномасштабному конфликту с НАТО

На видео пресс-службы Министерства обороны РФ - российская самоходная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч", март 2024 г.
На видео пресс-службы Министерства обороны РФ - российская самоходная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч", март 2024 г. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Oleksandra VakulinaEuronews
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РФ готовится к крупномасштабному конфликту с НАТО с применением обычных видов оружия. Глава Минобороны заявил, что российские военные планируют сформировать две общевойсковые армии и 14 дивизий, а также 16 бригад к концу 2024 года.

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Россия готовится к крупномасштабному конфликту с НАТО с применением обычных видов оружия, утверждает Институт изучения войны. Его специалисты проанализировали ряд российских финансовых, экономических и военных показателей.

Аналитический центр отмечает, что конфликт произойдет не в ближайшее время, но, вероятно, скорее, чем первоначально предполагали некоторые западные аналитики.

Владимир Путин, вероятно, пытается создать условия для стабилизации долгосрочного финансового положения России при более высоком уровне государственных расходов, отмечают эксперты. В  то же время российские военные продолжают проводить структурные реформы, чтобы параллельно вести войну в Украине и расширять долгосрочные возможности РФ в рамках подготовки к потенциальному крупномасштабному конфликту с НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о текущих усилиях по укреплению  военного потенциала России. Так он заявил, что российские военные планируют сформировать две общевойсковые армии и 14 дивизий, а также 16 бригад к концу 2024 года.

По оценкам ISW, в настоящее время России не хватает рабочей силы, военной инфраструктуры и возможностей для подготовки кадров, чтобы должным образом укомплектовать новые дивизии формированиями армейского уровня до полной штатной численности в ближайшей и среднесрочной перспективе.

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