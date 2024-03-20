By Euronews

Внезапный уход премьер-министра с поста произошел после того, как правительство потерпело унизительное поражение на двух референдумах.

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Лео Варадкар объявил о своем уходе с поста премьер-министра Ирландии, что вызвало шок в национальной политике, ведь до европейских выборов осталось всего несколько месяцев.

Ирландские СМИ впервые сообщили о готовящемся "политическом землетрясении" всего за час до полуденной пресс-конференции, последовавшей за утренним заседанием кабинета министров.

Всеобщие выборы пока не предвидятся.

Многие ожидают, что правящая коалиция, в которую входит партия Варадкара Fine Gael, потерпит поражение от националистической партии Sinn Fein, когда страна в следующий раз придет на выборы.

Отставка Варадкара произошла менее чем через две недели после шокирующего голосования "против" на двойном референдуме, который должен был отменить устаревшие конституционные положения, касающиеся определения семьи и роли женщин в обществе.

В неожиданном голосовании против предложенных изменений многие винят вялую кампанию правительства, которая привела к апатии и низкой явке.

После последних выборов в Ирландии Варадкар дважды занимал пост главы правительства в рамках коалиционного соглашения о разделении власти с другой давно существующей основной партией страны, Fianna Fáil.

На этом посту ему пришлось решать множество серьезных проблем, включая Brexit, пандемию вируса Ковид-19 и ультраправые беспорядки в Дублине.

Врач по происхождению, Варадкар стал первым в Ирландии премьер-министром смешанного этнического происхождения и первым премьером-геем.