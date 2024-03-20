БПЛА ударили по Энгельсу и Курску, СМИ сообщают об атаке на Курскую АЭС

By Euronews

Российские власти утверждают, что все попытки ВСУ атаковать цели в российских городах были пресечены средствами ПВО

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Российский город Энгельс в Саратовской области в ночь на среду атаковали беспилотники, сообщается о нескольких взрывах. Минобороны РФ и местные власти утверждают, что "средствами ПВО были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Саратовской областями".

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет".

Российские паблики сообщают о как минимум 4 взрывах, напоминая, что в Энгельсе расположена авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2".

Ранее этот военный аэродром уже становился мишенью украинских беспилотников. В декабре 2022 года там погибли трое военных.

Ракетный удар по Курску

Ранее обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Старовойт добавил, что повреждено нескольких крыш. Обследование проведут в светлое время суток. Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, в ближайшее время свет появится в домах жителей областного центра.

Глава региона отметил, что при объявлении и сохранении ракетной опасности до 8:00 20 марта школы и детские сады Курска работать не будут.

Российское новостное интернет-издание Mash сообщает, что ВСУ пытались атаковать Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Для этого они использовали как минимум пять дронов и одну ракету C-200.

По его информации, обломки сбитых БПЛА повредили подстанцию "Высокая", которая снабжает электричеством минимум семь улиц Курска.

Курская АЭС находится в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

После сообщений о попытках атаковать АЭС на станции заявили о том, что энергоблоки работают в штатном режиме.