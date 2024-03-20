От ювелирного бизнеса до спорта, высоких технологий и науки женщины играют активную роль в формировании будущего Катара.

РЕКЛАМА

В этом выпуске команда Qatar 365 продолжает чествовать женщин в Катаре. Лайла Хумайра встретилась с успешными катарскими дизайнерами на 20-й Выставке ювелирных изделий и часов в Дохе.

Риим Аль-Шамари владеет WITR Jewelry и использует драгоценные металлы для создания уникальных изделий, в основе которых индивидуальные «отпечатки» глаз. DJWE 2024 предоставил катарским женщинам-предпринимателям, таким как Самира Аль Мулла, площадку, чтобы заявить о себе. Вместе со своей маркой Hessa Jewels она стремится выразить сущность и красоту арабских женщин.

Web Summit, который впервые прошел в регионе MENA, предоставил Qatar 365 возможность встретиться с женщинами-лидерами быстрорастущей индустрии стартапов и технологий. Кэтрин Мар, генеральный директор и член совета директоров Web Summit, провела для Аделя Халима экскурсию по месту проведения мероприятия. Она поделилась своим мнением о всё более активном участии женщин в сфере высоких технологий в качестве предпринимателей, инженеров или технологов.

Множество вдохновляющих женщин можно найти и в мире спорта. Олимпийская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад рассказала Аделю Халиму, что выступление на высочайшем уровне — ее величайшее достижение. Она надеется, что ее история вдохновит девушек и женщин во всем мире.

Полетт Фортес Санчес (Paulette Fortez Sanchez) — директор программ и операций Generation Amazing. Полетт рассказала Аделю, что такая инициатива жизненно важна для молодых девушек, чтобы иметь пример для подражания. Организация расширяет возможности молодежи через спорт и образование благодаря инициативе фонда наследия Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.