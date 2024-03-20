От заброшенного аэропорта - к городу будущего

Заброшенный Берлинский аэропорт Тегель превращается в климатически нейтральный город - репортаж с Конференции по переходу на возобновляемые источники энергии

РЕКЛАМА

Берлинский диалог по энергетическому переходу стартовал во вторник выступлениями вице-канцлера Германии Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок. Конференция рассматривает, какими путями можно прийти к использованию т 100% возобновляемой энергии.

Мы посетили один из заброшенных аэропортов Берлина, чтобы узнать, как именно может выглядеть будущее с возобновляемыми источниками энергии.

Марк Бернат, управляющий директор GUT Am Flughafen 1:

"Здесь, в бывшем аэропорту Тегель, который действительно является одним из крупнейших девелоперских проектов во всей Европе, мы являемся пионерами этого развития. В течение следующих нескольких лет здесь планируется изобрести и построить город будущего. В настоящее время мы работаем с 17 различными стартапами, разрабатывая решения, необходимые городу будущего".

По оценкам, климатически нейтральный город создаст до 20 000 рабочих мест, при этом несколько компаний уже работают вместе над использованием возобновляемых технологий. Проект Stoff2 сочетает хранение энергии с производством водорода.

Себастьян Сипп, управляющий директор Stoff2:

"Поэтому мы хотим сделать возможным использование 100% возобновляемых источников энергии с помощью нашего устройства. И что нам нужно для этого, чтобы положить конец нашей зависимости от ископаемого топлива, так это то, что нам нужно больше экологически чистой энергии. А в Германии у нас уже есть много возобновляемых источников энергии - в три-четыре раза больше того, что нам действительно нужно. И эта проблема будет только увеличиваться в будущем, поэтому нам нужно подумать о хранении аккумуляторов".

Поскольку Европа полна решимости отказаться от российского газа, проект HH2E оказался на шаг впереди всех, пытаясь разработать технологию интеграции водорода в основную энергосистему.

Гульназ Бадаева, руководитель проекта HH2E:

"В долгосрочной перспективе цены на энергоносители снизятся, но нам необходимо активно поддерживать последующие меры прямо сейчас, чтобы достичь этой цели".

В этом году команда Stoff2 представит свою технологию на энергетической конференции, надеясь, что это станет началом процесса, в ходе которого возобновляемые источники энергии станут более доступными на рынке.

Лив Страуд, Euronews:

"Эта технология уже будет представлена первому заказчику позднее в этом году. Поскольку финансирование проекта, как ожидается, превысит 100 миллионов евро, ему потребуется государственное финансирование, чтобы стать частью основной энергетической инфраструктуры".