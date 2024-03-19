В словацком городе объявлен режим ЧП из-за нападений медведя на людей

By Euronews

В одном из городов северной Словакии, недалеко от Татр, объявили режим ЧП из-за второго за три дня нападения медведя на людей.

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В словацком городе Липтовски-Микулаш, недалеко от Татр, объявили режим ЧП из-за второго за три дня нападения медведя на людей.

Горожан попросили не покидать жилые районы, особенно в утренние и вечерние часы. Сообщается, что в зоне риска находятся шесть вооруженных патрулей. Они ведут наблюдение, в том числе с помощью дронов и приборов ночного видения.

Семнадцатого марта в результате нападения медведя пострадали пять человек. По данным местных властей, 49-летняя женщина была госпитализирована с травмой плеча, 72-летний мужчина — с порезом головы. 10-летняя девочка и еще двое взрослых получили царапины и синяки.

Этот инцидент произошел спустя день после трагедии в горах Низкие Татры, где жертвой бурого медведя стала гражданка Республики Беларусь. Как сообщается, женщина и ее партнер направились на прогулку по одной из туристических троп. В лесу на горном склоне на них напал медведь. Мужчине удалось спастись бегством. Женщина пыталась убежать от хищника и упала с крутого склона.