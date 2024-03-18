Школы в Украине: уроки по обнаружению мин и психологическая помощь

Украинские дети тяжело переживают травму войны. В школах им помогают справиться с ней психологи и соцработники.

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Спустя два года последствия тяжелых боев под Киевом всё еще видны. Рядом с отстроенными заново объектами инфраструктуры стоят до сих пор разрушенные дома и полностью стертые с лица земли деревни.

Большинство местного населения, особенно дети в школах, ежедневно сталкиваются с суровой реальностью и с рисками. Многие всё еще переживают травму того, что видели своими глазами.

Посколько большая часть территории остается заминированной, школьников учат, как обнаружить мины и что делать в такой ситуации.

Детям оказывают и психологическую помощь.

"Мы находимся в селе Сукачи, в часе езды от Киева. Это одна из школ, где ученики не просто посещают занятия, но и получают помощь команды психологов, занимающихся полученными во время войны травмами, которые могут по-разному влиять на способности к обучению", — передает корреспондент Euronews Джорджа Орланди.

"Дети видели, как разрушают их дома, и были свидетелями убийств. Это то, что влияет на процесс обучения. Когда кто-то говорит что-то, что вызывает определенное воспоминание, они могут отреагировать эмоционально, и это самая большая проблема", — рассказывает социальный работник Анастасия Пантелей.

Учить таких детей может быть непросто.

"Сейчас мы стараемся уделять больше внимания индивидуальному подходу ко всем детям. Потому что в любом случае дети, как и мы, взрослые, проявляют самые разные эмоции. Сначала можно потерпеть, но в конце концов всё вырывается наружу: депрессия, нежелание что-либо делать. Дети реагируют по-разному. Настоящая сложность заключается в том, чтобы обеспечить безопасную и здоровую образовательную среду", — говорит учительница истории Светлана Васильевна.

В районах, где прекратились бомбардировки, приспособиться к новой нормальной жизни по-прежнему трудно, а то и невозможно. Каждый аспект повседневной жизни — постоянное напоминание о том, что война продолжается.