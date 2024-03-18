EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Помощь пришла вовремя: "Врачи без границ" спасли тонущих мигрантов

В ходе трёх последних операций "Врачи без границ" спасли 249 человек.
В ходе трёх последних операций "Врачи без границ" спасли 249 человек. Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

У побережья Северной Африки перевернулась лодка с десятками людей на борту. К счастью, спасательное судно уже было наготове, и экипаж вытащил из воды всех терпящих бедствие.

РЕКЛАМА

Морское путешествие чуть не обернулось трагедией для 45 пассажиров лодки, которая потерпела бедствие в международных водах у побережья Северной Африки.

Переполненное людьми судно уже накренилось, когда к нему подплыла команда спасателей.  

Экипаж корабля Geo Barents, принадлежащего неправительственной организации "Врачи без границ", раздал спасательные жилеты мигрантам и приступил к подъёму некоторых из них на борт, как вдруг лодка начала переворачиваться. Всё происходящее снято на видео. 

На нём запечатлено, как люди падают в воду, слышны их крики о помощи.

Действуя слаженно и не поддаваясь панике, спасатели успели вытащить всех терпящих бедствие мигрантов. 

За минувшие выходные команда Geo Barents провела три подобные операции в море и спасла в общей сложности 249 человек.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Албания будет принимать мигрантов "вместо" Италии

ЕС выделяет Мавритании миллионы евро на борьбу с нелегальной миграцией

Миграционный кризис в Финляндии: граница с Россией останется на замке

миграционный кризис Врачи без границ Мигранты