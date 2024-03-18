Помощь пришла вовремя: "Врачи без границ" спасли тонущих мигрантов

У побережья Северной Африки перевернулась лодка с десятками людей на борту. К счастью, спасательное судно уже было наготове, и экипаж вытащил из воды всех терпящих бедствие.

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Морское путешествие чуть не обернулось трагедией для 45 пассажиров лодки, которая потерпела бедствие в международных водах у побережья Северной Африки.

Переполненное людьми судно уже накренилось, когда к нему подплыла команда спасателей.

Экипаж корабля Geo Barents, принадлежащего неправительственной организации "Врачи без границ", раздал спасательные жилеты мигрантам и приступил к подъёму некоторых из них на борт, как вдруг лодка начала переворачиваться. Всё происходящее снято на видео.

На нём запечатлено, как люди падают в воду, слышны их крики о помощи.

Действуя слаженно и не поддаваясь панике, спасатели успели вытащить всех терпящих бедствие мигрантов.

За минувшие выходные команда Geo Barents провела три подобные операции в море и спасла в общей сложности 249 человек.