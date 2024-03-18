By Euronews

Италия отметила годовщину объединения - 17 марта 1861 года ее королем стал Виктор Эммануил II

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Италия отметила годовщину создания своего объединенного государства.

Датой его основания считается 17 марта 1861 года, когда парламент Сардинии провозгласил независимое Королевство Италия со столицей в Турине, его главой стал король Виктор Эммануил II.

Это была кульминация Рисорджименто, хотя прошло еще десятилетие, прежде чем объединение завершилось полностью и Рим стал столицей в 1871 году.

В воскресенье президент Республики Серджо Маттарелла отдал дань уважения павшим у Алтаря Отечества в Риме в сопровождении премьер-министра Джорджи Мелони и министра обороны Гвидо Крозетто.