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В Женеве завершился Международный кинофестиваль и Форум по правам человека (FIFDH)

Мохамед Джалаби
Мохамед Джалаби Авторское право Euronews
By Euronews
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Лучшим документальным фильмом назвали "Жизнь прекрасна" палестинского режиссера Мохамеда Джабали.

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В Женеве завершился Международный кинофестиваль и Форум по правам человека (FIFDH), который уже 22 года проводится совместно с Советом ООН по правам человека.

Мероприятие сочетает в себе кинопоказы и дебаты с участием всемирно известных художников и активистов.

В этом году почетным гостем и участником дискуссии о полицейском насилии во всем мире была американская правозащитница Анджела Дэвис.

"Молодежь всегда находится в авангарде борьбы, и меня очень радуют движения по всему миру: как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в Африке и особенно в ответ на израильскую войну в Газе", — заявила философ и активистка.

Фильм "Жизнь прекрасна" Мохамеда Джабали рассказывает об испытаниях и невзгодах палестинского режиссера, который из-за закрытых границ с Газой не смог вернуться к своей семье из Норвегии. Лента получила приз Сержиу Виейра ди Меллу как лучший документальный фильм.

На церемонии награждения режиссер вышел на сцену всё еще потрясенный новостью о том, что накануне в секторе Газа погибли его оператор-постановщик и друг фотограф.

Приз за лучший драматический фильм поделили российская картина "Клетка ищет птицу" и чилийская лента "Поселенцы".

"Образ, который российская пропаганда выстроила со времен российско-чеченской войны, что Чечня — это про террористов, про боевиков. Это всегда было таким клише. То, что связано с Чечней, всегда использовалось в этом ключе. И, конечно, я хотела это сломать", — рассказывает режиссер Малика Мусаева.

Фильм переносит нас в Чечню, на территорию, практически невидимую для кинематографа, в жизнь молодых девушек, колеблющихся между клеткой и свободным полетом.

Фестиваль проходил в Женеве с 8 по 17 марта.

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