Налёт дронов на российские регионы и новый обстрел Белгородской области

By Euronews

Российские власти сообщают о массированной атаке на регионы РФ с помощью беспилотников. Временно приостанавливалась работа московских аэропортов. В Белгородской области в результате обстрела погибла 16-летняя девушка.

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В ночь на воскресенье несколько регионов России атаковали беспилотники.

В Подмосковье средства ПВО сбили пять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Временно ограничивалась работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В городском округе Домодедово была отражена атака беспилотника, уточнил московский мэр.

Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 35 БПЛА над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями. Больше всего беспилотников сбито над Краснодарским краем, отмечается в сообщении.

После падения дрона на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани возник пожар, один человек погиб.

Новый обстрел Белгородской области

Власти Белгородской области также сообщили об атаке беспилотников и обстреле нескольких населенных пунктов.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибла 16-летняя девушка.

"От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась", - написал глава области в телеграм-канале, добавив, что отец девушки госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ожогами и отравлением угарным газом.

В двух частных жилых домах возник пожар, повреждены восемь автомобилей.

Российские удары по Украине

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харьковской, Донецкой и Черниговской областям Украины.

"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты 1-й бригады президента Украины, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Равнополя", - сообщает Минобороны РФ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили 14 БПЛА "Шахед" над Одесской областью.

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боестолкновений, на Новопавловском направлении отражено 28 атак россиян, говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро воскресенья.