Канцлер Германии посетил Иерусалим — второй раз после 7 октября

By Euronews

Олаф Шольц провел переговоры с Биньямином Нетаньяху и призвал власти Израиля наладить доступ гуманитарной помощи в Газу.

РЕКЛАМА

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Иерусалим — второй раз после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября — и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Германия неоднократно выражала солидарность с Израилем после начала войны в Газе и остается одним из главных его союзников.

"Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как палестинцы умирают от голода. Это не похоже на нас. Я поделился с премьер-министром своей обеспокоенностью тем, что поставки помощи из Израиля в Газу и условия ее распределения должны быть срочно и в массовом порядке улучшены", — заявил Олаф Шольц.

"Мы также согласились с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен", — добавил Биньямин Нетаньяху.

По данным Красного Полумесяца, по меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье утром в центральной части Газы в результате израильской бомбардировки. Среди них — пятеро детей.

Как подсчитали в подконтрольном ХАМАС Минздраве Газы, с октября в анклаве погибли как минимум 31645 человек. Тела многих из них до сих пор остаются под завалами.