Акция "Полдень против Путина" в России и за рубежом

By Euronews и AP, EBU

Несмотря на угрозы прокуратуры, призывы проголосовать электронно и фейки об отмене мероприятия, тысячи россиян пришли в 12 часов в воскресенье на избирательные участки. Ранее оппозиция призвала несогласных с политикой действующего президента РФ принять участие в акции "Полдень против Путина".

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Несмотря на угрозы прокуратуры, предложения проголосовать через интернет и фейки об отмене мероприятия, тысячи россиян пришли в 12 часов в воскресенье на избирательные участки.

Ранее оппозиция призвала несогласных с политикой действующего президента РФ принять участие в акции "Полдень против Путина".

В Москве очереди из желающих проголосовать в полдень наблюдались на нескольких участках. В МФТИ, где преподавал и проголосовал Борис Надеждин, студенты стали скандировать его имя. Его не допустили на выборы после того, как в феврале ЦИК признал недействительными часть собранных в его поддержку подписей.

По данным ОВД-Инфо, к вечеру воскресенья 75 человек были задержаны в 17 российских городах. Больше всего задержанных в Казани - 29, затем идёт Москва - 19 и Санкт-Петербург - 7. Людей задерживали за надписи на бюллетенях и даже просто за то, что они пришли в полдень, как в Казани.

Крупнейшая акция зарубежом прошла в Берлине. По некоторым оценкам, в ней приняли участие около двух тысяч человек.

Вдова Алексея Навального Юлия пришла в полдень к посольству РФ в Германии, чтобы проголосовать, как и десятки других россиян. На акции также был замечен Михаил Ходорковский.

По данным на этот час, ей не удалось это сделать, так как её не пускают в здание посольства.

Воскресенье — последний день трёхдневного голосования на выборах в РФ. Оппозиционный политик Алексей Навальный незадолго до своей гибели призвал россиян принять участие в акции "Полдень против Путина" — прийти на избирательный участок 17 марта к 12:00.