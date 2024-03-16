ЦИК РФ: общая явка на выборах президента превысила 50 процентов

By Euronews

ЦИК РФ сообщил, что общая явка по участкам на выборах президента к вечеру второго дня превысила 50 процентов. Путин проголосовал онлайн, Захарова ведёт "тщательный учёт попыток вмешательства", Госдума намерена ужесточить наказание за правонарушения в ходе голосования.

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В России в субботу проходит второй день голосования на выборах президента. Общая явка, по данным Центральной избирательной комиссии РФ, к вечеру превысила 50%. Находящийся у власти уже почти 25 лет и баллотирующийся на новый шестилетний срок действующий президент страны Владимир Путин, как сообщается, проголосовал онлайн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заполнившая бюллетень на избирательном участке заявила, что ведётся "тщательный учёт попыток вмешательства в выборы президента России".

За сутки возбуждено не менее 15 уголовных дел в связи с попытками залить урны с избирательными бюллетенями красящими веществами и поджогами на избирательных участках. Госдума РФ намерена ужесточить наказание за подобные правонарушения на срок до 8 лет лишения свободы.

Чехия: выборы в один день

В столице Чехии Праге голосование прошло в один день, поэтому к зданию российской дипмиссии в пятницу выстроилась длинная очередь.

Сообщается, что многие не успели проголосовать: консульский отдел закрылся ровно в 20:00.

По данным экзитпола, проведенного активистами движения "Весна", за Владимира Путина в чешской столице проголосовали всего 4% избирателей.

Голосование онлайн из-за рубежа для россиян недоступно.

Выборы и война

В Белгороде 15 марта голосование прерывалось из-за воздушной тревоги. Два человека погибли в результате обстрела города "со стороны украинских военных", - сообщили власти региона.

Утром в субботу украинские беспилотники атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине... Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ", - цитируют украинские агентства источник в ведомстве.

Россия проводит "выборы" и на оккупированных территориях Украины. В Европейском союзе ранее назвали эти действия Москвы "явным нарушением международного права".