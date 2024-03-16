Число погибших в результате российского удара по Одессе возросло до 21

By Euronews

В Одесской области Украины в субботу - день траура по погибшим в результате двойного российского удара, жертвами которого стал 21 человек, более 70 получили ранения.

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Около 200 человек, в том числе 26 детей, эвакуированы за минувшие три дня из нескольких населенных пунктов на севере Сумской области Украины, которая граничит с Россией.

В последние дни регион подвергался интенсивным обстрелам со стороны армии РФ.

Как сообщили местные власти, к воскресенью из 22 населенных пунктов, которые подлежали эвакуации, выехали все жители.

Жертвы обстрелов и атак БПЛА

В Донецкой области 16 марта в результате российского артудара погиб 51-летний мужчина, еще один ранен.

По меньшей мере три жителя Херсонской области получили ранения в ходе обстрелов и атак россиян с помощью беспилотников, сообщили в обладминистрации.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали поставку запчастей для производства беспилотников "Шахед" и микросхем для российских крылатых ракет, об этом говорится в сообщении на официальном сайте СБУ.

День траура в Одессе

Количество погибших в результате двойного удара армии РФ по Одессе в пятницу возросло до 21.

Утром 16 марта в больнице скончался 39-летний пожарный. Ранения получили более 70 человек.

Суббота в Одессе была объявлена днем траура по погибшим.

Зеленский: второй удар был нанесен, когда на место прибыли спасательные службы

Минобороны РФ отчиталось об отражении атак

Минобороны РФ в сводке за 16 марта заявляет, что отражены "атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации" сил ВСУ.

Позже в официальном телеграм-канале МО РФ появилось сообщение, в котором говорилось о пресечении попытки совершить "террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, сообщили в ведомстве.