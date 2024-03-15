ISW: Россия может готовить новое наступление в мае 2024

Способность России добиться значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, подчеркивают в ISW.

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Российские войска, вероятно, в настоящее время готовят тактические и оперативные резервы для ведения боевых действий на востоке Украины в попытке сохранить и потенциально усилить темп текущих российских наступательных операций, - говорится в докладе Института изучения войны (ISW).

Эксперты добавляют, что способность России добиться значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, а продолжающиеся задержки в предоставлении западной помощи в области безопасности увеличат риск оперативно значимых российских успехов в долгосрочной перспективе.

Сложные погодные условия и рельеф местности весной 2024 года, вероятно, будут ограничивать эффективный механизированный маневр по обе стороны линии фронта и еще больше ограничат возможности России по достижению значительных тактических успехов, пока земля еще грязная.

Войска РФ предположительно готовятся к новым наступательным действиям в конце мая или летом 2024 года, и помощь Запада в обеспечении безопасности Украины, вероятно, сыграет значительную роль в определении перспектив этих усилий.