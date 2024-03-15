Союзники увеличат поставки оружия в Украину

By Euronews

Участники группы "Веймарского треугольника" договорились увеличить поставки оружия Киеву, а Еврокомиссия выделила еще 500 миллионов евро на производство снарядов

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Лидеры Германии, Франции и Польши объявили о конкретных мерах по увеличению и ускорению поставок оружия из ЕС в Украину.

Канцлер Олаф Шольц в пятницу принимал президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Дональда Туска в рамках так называемой группы "Веймарского треугольника". По его словам, они договорились о четырех приоритетах, включая закупку большего количества оружия на мировом рынке.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами в Украине. Мы создаем новую коалицию возможностей для дальнобойной ракетной артиллерии в рамках формата "Рамштайн". Мы также будем наращивать нашу поддержку в рамках ЕС".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "То, что мы втроем объединились в этот день, с одинаковой четкостью определили ситуацию в Украине и твердо решили никогда не позволить России победить и до конца поддерживать украинский народ, - это наша сила".

В пятницу Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на наращивание производства артиллерийских снарядов. ЕС обещал поставить Украине миллион снарядов, но не смог достичь заявленной цели.