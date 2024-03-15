Российская армия выпустила две ракеты по Одессе, сообщают местные власти. Известно уже о 16 погибших, 55 человек госпитализированы с ранениями.

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Число жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, сообщают местные власти.

Первая ракета попала в жилые дома, спасатели немедленно прибыли на место взрыва и приступили к тушению пожара, разбору завалов и поиску людей, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В это время упала вторая ракета.

Глава региона Олег Кипер написал в своём телеграм-канале, что среди жертв – фельдшер и сотрудник ГСЧС.

Десятки людей пострадали в результате двойного удара

55 человек госпитализированы с ранениями, заявил Кипер в обновлённой сводке, уточнив, что "200 одесситов и гостей города" уже сдали кровь для пострадавших.

Взрывы прогремели в Одессе между 11 и 11:20 утра по местному времени.

Повреждения получила гражданская инфраструктура: 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопровод низкого давления, автотранспорт.

**Город атаковали ракетами "Искандер",**выпущенными из аннексированного Крыма, утверждает Наталья Гюменюк, представитель Сил обороны Юга.

В региональной прокуратуре объявили, что начато досудебное расследование по факту "нарушения законов и обычаев войны", а также "умышленного убийства".

В субботу в городе и области будет объявлен день траура.

Российские войска регулярно атакуют город Одессу и Одесскую область с помощью беспилотников и ракет.

В результате атаки БПЛА на жилой дом 2 марта погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.

5 марта Россия нанесла удар баллистической ракетой по Одессе во время визита Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По словам президента Украины, ракета упала "в 300-400 метров" от места, где находились политики.