EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Срочная новость. Россия ударила "Искандерами" по Одессе: число жертв возросло до 16

Экстренные службы работают на месте российского удара в Одессе, 15 марта 2024 года.
Экстренные службы работают на месте российского удара в Одессе, 15 марта 2024 года. Авторское право Ukrainian Emergency Service via AP Photo
By Alexander KazakevichEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российская армия выпустила две ракеты по Одессе, сообщают местные власти. Известно уже о 16 погибших, 55 человек госпитализированы с ранениями.

РЕКЛАМА

Число жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, сообщают местные власти.

Первая ракета попала в жилые дома, спасатели немедленно прибыли на место взрыва и приступили к тушению пожара, разбору завалов и поиску людей, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В это время упала вторая ракета. 

Глава региона Олег Кипер написал в своём телеграм-канале, что среди жертв – фельдшер и сотрудник ГСЧС.

Десятки людей пострадали в результате двойного удара

55 человек госпитализированы с ранениями, заявил Кипер в обновлённой сводке, уточнив, что "200 одесситов и гостей города" уже сдали кровь для пострадавших.

Взрывы прогремели в Одессе между 11 и 11:20 утра по местному времени.

Повреждения получила гражданская инфраструктура: 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопровод низкого давления, автотранспорт.

**Город атаковали ракетами "Искандер",**выпущенными из аннексированного Крыма, утверждает Наталья Гюменюк, представитель Сил обороны Юга.

В региональной прокуратуре объявили, что начато досудебное расследование по факту "нарушения законов и обычаев войны", а также "умышленного убийства". 

В субботу в городе и области будет объявлен день траура.

Российские войска регулярно атакуют город Одессу и Одесскую область с помощью беспилотников и ракет.

В результате атаки БПЛА на жилой дом 2 марта погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.

5 марта Россия нанесла удар баллистической ракетой по Одессе во время визита Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По словам президента Украины, ракета упала "в 300-400 метров" от места, где находились политики.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путин: "Россия готова к ядерной войне". Украина бьёт по нефтяному сектору РФ

Новый пакет помощи для Украины. Число жертв удара по Кривому Рогу возросло. Атака дронов на Россию

Анналена Бербок - о поставках ракет "Таурус" ВСУ: "У Украины есть право на самооборону"

жертвы Ракетное оружие Одесса Война в Украине