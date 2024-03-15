К берегам сектора Газа прибыло судно Open Arms с гуманитарной помощью. Израиль опасается терактов во время Рамадана. В Иерусалиме повышены меры безопасности.
К берегам сектора Газы по новому морскому коридору прибыло первое судно с помощью. На борту, по словам гуманитарной организации Open Arms, находится двести тонн продовольствия.
Корабль отправился к палестинскому анклаву с Кипра во вторник. Сообщается, что там загружается еще одно судно для Газы.
По данным ООН четверть населения анклава страдает от острого недоедания. Помощь жителям Газы сбрасывают и самолеты.
Однако, как заявляют гуманитарные организации, морской и воздушный вид доставки товаров первой необходимости не столь эффективен и призывают Израиль обеспечить безопасные коридоры для автоколонн.
Тем временем в Иерусалиме в мечети Аль-Акса полуденную молитву в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан совершили около сорока тысяч верующих. Об этом заявил генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай.
Вокруг Старого города введены повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивают свыше трех тысяч израильских военых и полицейских. Власти Израиля опасаются беспорядков и террористических атак в Восточном Иерусалиме во время Рамадана.