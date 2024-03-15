By Euronews

К берегам сектора Газа прибыло судно Open Arms с гуманитарной помощью. Израиль опасается терактов во время Рамадана. В Иерусалиме повышены меры безопасности.

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К берегам сектора Газы по новому морскому коридору прибыло первое судно с помощью. На борту, по словам гуманитарной организации Open Arms, находится двести тонн продовольствия.

Корабль отправился к палестинскому анклаву с Кипра во вторник. Сообщается, что там загружается еще одно судно для Газы.

По данным ООН четверть населения анклава страдает от острого недоедания. Помощь жителям Газы сбрасывают и самолеты.

Однако, как заявляют гуманитарные организации, морской и воздушный вид доставки товаров первой необходимости не столь эффективен и призывают Израиль обеспечить безопасные коридоры для автоколонн.

Тем временем в Иерусалиме в мечети Аль-Акса полуденную молитву в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан совершили около сорока тысяч верующих. Об этом заявил генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай.

Иерусалим, 15.03.2024 Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Вокруг Старого города введены повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивают свыше трех тысяч израильских военых и полицейских. Власти Израиля опасаются беспорядков и террористических атак в Восточном Иерусалиме во время Рамадана.