Мемуары папы Франциска: "Не вижу причин для отречения"

By Euronews

Папа римский Франциск в автобиографической книге "Жизнь. Моя история в Истории" пишет, что у него нет причин отрекаться от престола и становиться папой на покое. "Папское служение пожизненное", - полагает 87-летний понтифик.

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Автобиография папы римского Франциска, в которой раскрываются неизвестные подробности личной и церковной жизни понтифика, поступит в продажу 19 марта, в день Святого Иосифа, отмечаемый католиками как День отца.

Отрывки из книги, которая называется "Жизнь. Моя история в Истории" (Life. La mia storia nella Storia), уже появились в некоторых итальянских СМИ.

87-летний понтифик делится впечатлениями по поводу важнейших исторических событий, пишет, что в молодости у него была невеста, но в итоге он предпочел церковь браку. Ожидается, что в мемуарах он прольет свет на некоторые противоречия внутри Ватикана.