EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

DeepNudes: исповедь пострадавшей

Джулия, студентка и модель
Джулия, студентка и модель Авторское право Euronews
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Бельгийская студентка и модель Джулия рассказала о том, как стала жертвой приложения, "раздевающего" женщин.

РЕКЛАМА

Джулия, студентка и модель:

"Я слышала о приложении DeepNudes и дипфейках, но не встречалась с этим, пока такого не случилось со мной. Для меня такие случаи были анекдотичными, происходящими в жизни других людей, но не в моей.

Первое сообщение, которое я получила, было: "Привет, Джулия. Нам интересно, какое фото подойдет тебе лучше всего. Итак, у меня есть набор фотографий. Спасибо за твой отзыв. А.О." для "Anonyme".

С помощью нейросетей человек "снял" с меня верхнюю одежду, что была на мне. Я оказалась совершенно обнаженной. Это было очень странно, потому что я понимала, что это не мое тело, но в то же время я действительно чувствовала, что вижу себя. Так что я находилась в своего рода промежуточном состоянии, которое было очень трудно описать. 

Мое личное фото было взято непосредственно из одного из моих старых аккаунтов в Instagram, которые были закрытыми. Так что это был тот человек, с кем я, возможно, однажды даже поговорила.

Единственное, чего я опасаюсь, это то, что он использовал снимки, чтобы разместить на сайтах, чтобы заработать деньги и в то же время навредить моему публичному имиджу".

Создание и распространение deepnudes незаконно и наказуемо в Бельгии

Джулия: "Я подала заявление в полицию. Полицейская была со мной очень вежлива. Я спросила, есть ли шанс, что мне позвонят и скажут, мол мы его нашли. Она сказала, что прокуратура завалена делами, шансов очень мало.

Я получила много действительно хороших откликов. Люди, которые занимаются мной, добрые и заботливые.

Платформы явно делают недостаточно. Всего несколько дней назад один друг прислал мне TikTok под названием "Хочешь увидеть своего возлюбленного обнаженным?", иди на такое-то приложение. Сразу было понятно, что это мошенничество. Но я не могу понять, как при таком названии видео пропускаются через фильтры приложения".

Недавняя директива ЕС установила более строгие правила в сфере кибербезопасности

Джулия: "Все это хорошо, но только сделано слишком поздно. Это надо было сделать до того, как разрешать такие приложения на территории ЕС". 

98% дипфейков - это изображение женщин

Джулия: "Думайте, осознавайте, читайте книги о согласии, о феминизме.Займите себя чем-нибудь другим, кроме раздевания женщин, которые об этом не просили. Это касается и молодых мужчин, потому что и с ними такое случается.

С другой стороны, послание пострадавшим: "Говори". Я знаю, что легче сказать, чем сделать, но надо говорить, не бояться. Главное, не молчи, не стыдись. Стыдно должно быть другим. Жертва не должна стыдиться".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Бег за уходящим поездом": Как ЕС борется с дипфейками

Европейский день памяти жертв терроризма

SIPRI: страны Европы почти удвоили импорт вооружений. Экспорт оружия из России упал

Европейский союз Искусственный интеллект Насилие над женщинами Бельгия кибербезопасность