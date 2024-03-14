DeepNudes: исповедь пострадавшей

By Euronews

Бельгийская студентка и модель Джулия рассказала о том, как стала жертвой приложения, "раздевающего" женщин.

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Джулия, студентка и модель:

"Я слышала о приложении DeepNudes и дипфейках, но не встречалась с этим, пока такого не случилось со мной. Для меня такие случаи были анекдотичными, происходящими в жизни других людей, но не в моей.

Первое сообщение, которое я получила, было: "Привет, Джулия. Нам интересно, какое фото подойдет тебе лучше всего. Итак, у меня есть набор фотографий. Спасибо за твой отзыв. А.О." для "Anonyme".

С помощью нейросетей человек "снял" с меня верхнюю одежду, что была на мне. Я оказалась совершенно обнаженной. Это было очень странно, потому что я понимала, что это не мое тело, но в то же время я действительно чувствовала, что вижу себя. Так что я находилась в своего рода промежуточном состоянии, которое было очень трудно описать.

Мое личное фото было взято непосредственно из одного из моих старых аккаунтов в Instagram, которые были закрытыми. Так что это был тот человек, с кем я, возможно, однажды даже поговорила.

Единственное, чего я опасаюсь, это то, что он использовал снимки, чтобы разместить на сайтах, чтобы заработать деньги и в то же время навредить моему публичному имиджу".

Создание и распространение deepnudes незаконно и наказуемо в Бельгии

Джулия: "Я подала заявление в полицию. Полицейская была со мной очень вежлива. Я спросила, есть ли шанс, что мне позвонят и скажут, мол мы его нашли. Она сказала, что прокуратура завалена делами, шансов очень мало.

Я получила много действительно хороших откликов. Люди, которые занимаются мной, добрые и заботливые.

Платформы явно делают недостаточно. Всего несколько дней назад один друг прислал мне TikTok под названием "Хочешь увидеть своего возлюбленного обнаженным?", иди на такое-то приложение. Сразу было понятно, что это мошенничество. Но я не могу понять, как при таком названии видео пропускаются через фильтры приложения".

Недавняя директива ЕС установила более строгие правила в сфере кибербезопасности

Джулия: "Все это хорошо, но только сделано слишком поздно. Это надо было сделать до того, как разрешать такие приложения на территории ЕС".

98% дипфейков - это изображение женщин

Джулия: "Думайте, осознавайте, читайте книги о согласии, о феминизме.Займите себя чем-нибудь другим, кроме раздевания женщин, которые об этом не просили. Это касается и молодых мужчин, потому что и с ними такое случается.

С другой стороны, послание пострадавшим: "Говори". Я знаю, что легче сказать, чем сделать, но надо говорить, не бояться. Главное, не молчи, не стыдись. Стыдно должно быть другим. Жертва не должна стыдиться".