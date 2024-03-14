В Бельгийской армии расформировали взвод из-за неуставных отношений

By Euronews

Министерство обороны Бельгии начало расследование в связи со случаями избиений и насилия в армии. Из-за неуставных отношений расформирован взвод.

РЕКЛАМА

Многочисленные случаи насилия и притеснений в бельгийской армии заставили министерство обороны страны расформировать целый армейский взвод.

Пострадавшие взяты под защиту. Предполагаемые агрессоры уволены или переведены в другие подразделения. Ведутся административные и судебные расследования.

Людивин Дедондер, министр обороны Бельгии:"Помимо прочего, речь идет об унижающем достоинство обращении, нападениях и избиениях, шантаже, угрозах солдатам, давлении, оказываемом солдатами на своих сверстников, а также обязательстве хранить молчание об этих фактах".

Неуставные отношения продолжались в течение нескольких месяцев или даже лет. Представители армии говорят, что было необходимо принять адекватные меры.

Ян Де Берме, генеральный испектор, вице-адмирал Бельгийской армии:"_Это очень трудное решение. Уникальное в истории или новейшей истории нашей обороны._Оно буквально наносит удар в самое сердце армии, подразделения, которое расформировывается. Но это было необходимо, необходимо, чтобы гарантировать добропорядочность. "

О случаях притеснений министерству обороны стало известно из электронного письма, отправленного родственником одной из (предполагаемых) жертв. Отс службы в превентивных целях отстранены сотни военных.