Магазины, парикмахерские, рестораны... Пользователям предлагают целую сеть "безопасных мест" по всей стране, в которых можно укрыться от преследователей.

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Помочь жертвам уличных домогательств - такой целью задалась разработчица приложения Umay. Оно охватывает "безопасные места" - от магазинов до салонов красоты - по всей Франции, в которых может укрыться любой оказавшийся в опасности.

По данным статистических служб страны, больше 80% француженок сталкивались с приставаниями в общественных местах (цифры приведены за 2020 год).

Полин Вандеркуанд, разработчица мобильного приложения Umay:

"Карту можно открыть прямо из приложения. Мы видим безопасные места вокруг нас, и я нажимаю на ближайшее ко мне. Всего их 6500, включая бары, рестораны, супермаркеты, цветочные магазины, агентства недвижимости, парикмахерские".

Наша собеседница сама подвергалась уличным домогательствам. Она знает многих и многих женщин, переживших подобный опыт.

"За мной много раз следили, свистели, оскорбляли, когда я не отвечала на заигрывания, порой с жестокостью. Однажды за мной гнались с ножом, когда я не реагировала на приставания", - вспоминает ещё одна француженка.

Специальная наклейка на витрине означает, что это безопасное место для пострадавших. Персонал наготове: он обучен реагировать на подобные ситуации.

Эрик Сосе, бармен:

"Нужно проявить заботу, успокоить, но при этом не прикасаться, например. Так нас учили. Также надо использовать правильные слова, говорить: "Мы верим вам, вы поступили правильно, придя сюда, вы пришли в нужное место".

Закон о запрете уличных домогательств действует во Франции с 2018 года. С этого времени и до 2022 года было зарегистрировано 5000 таких преступлений. Есть и механизм для защиты женщин от приставаний и преследований под названием "Анжела". Но мобильное приложение для этой цели запущено впервые.