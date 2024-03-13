By Euronews

Не белый флаг, а переговоры при условии уважения к Украине и человеческим жизням - нунций Ватикана в Киеве

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В понедельник Министерство иностранных дел Украины вызвало нунция Ватикана в стране, чтобы выразить разочарование по поводу недавних комментарий понтифика.

В интервью швейцарской телекомпании RSI Папа Римский предложил Украине "проявить мужество и поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетнему конфликту.

Euronews попросил представителя Ватикана в Киеве прокомментировать слова Папы Франциска.

Архиепископ Висвальдас Кульбокас, апостольский нунций в Украине:

"Я считаю, что один из ключевых аспектов комментариев Папы уже прояснен. Папа не предлагал капитуляцию. Напротив, как объяснил государственный секретарь кардинал Паролин, используя термин "переговоры", Папа подразумевал, что все стороны должны быть вовлечены в переговорный процесс. В частности, именно агрессоры, в данном случае Россия, должны первыми прекратить огонь и создать условия для переговоров. Кроме того, когда мы говорим о "переговорах", это может показаться наивным, учитывая неблагоприятные события последних нескольких лет, особенно во время вторжения России в Украину. Приглашение Папы направлено на то, чтобы преодолеть этот негативный опыт и изучить альтернативные подходы, в том числе новые, чтобы в конечном итоге найти наиболее подходящую форму переговоров - такую, которая уважает Украину и человеческие жизни".