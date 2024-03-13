Норвегия: исламист, устроивший стрельбу в гей-баре, не признал себя виновным в терроризме

By Euronews

Исламист, открывший стрельбу в гей-баре в Осло в 2022 году, отказался признать себя виновным

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Заниар Матапур не признал себя виновным по обвинению в терроризме на судебном процессе по делу о стрельбе в гей-баре в Осло в 2022 году. Тогда два человека погибли, более 20 получили ранения.

По словам прокурора, 44-летний Матапур, выходец из Ирана, присягнул на верность группировке "Исламское государство". В случае вынесения обвинительного приговора ему грозят 30 лет тюрьмы.

Нападение, которое было совершено в Осло накануне гей-парада, потрясло норвежское общество и привело к отмене фестиваля.