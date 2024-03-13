Бразилия: захваченные в автобусе заложники освобождены

By Euronews

Бразильская полиция ведет расследование обстоятельств захвата пассажирского автобуса в Рио-де-Жанейро. Заложники освобождены. Мотивы нападения выясняются.

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Сотрудники бразильской полиции освободили 17 заложников из захваченного злоумышленником автобуса. Сделать это удалось посредством переговоров.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Автобус был припаркован в центре города и должен был отправиться в соседний штат.

После захвата заложников (в их числе были дети и пожилые люди) к автобусу прибыли медики и полиция.

Сообщается, что вооруженный мужчина ранил двух пассажиров. Один из пострадавших госпитализирован.

Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения.