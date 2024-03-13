EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Бразилия: захваченные в автобусе заложники освобождены

Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-де-Жанейро, Бразилия Авторское право Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Бразильская полиция ведет расследование обстоятельств захвата пассажирского автобуса в Рио-де-Жанейро. Заложники освобождены. Мотивы нападения выясняются.

РЕКЛАМА

Сотрудники бразильской полиции освободили 17 заложников из захваченного злоумышленником автобуса. Сделать это удалось посредством переговоров.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Автобус был припаркован в центре города и должен был отправиться в соседний штат. 

После захвата заложников (в их числе были дети и пожилые люди) к автобусу прибыли медики и полиция.

Сообщается, что вооруженный мужчина ранил двух пассажиров. Один из пострадавших госпитализирован.

Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Грету Тунберг оттащили от парламента

Полиция арестовала 4 человек по подозрению в подготовке теракта

Вооружённая пенсионерка-поджигательница в больнице Ахена

Полиция Автобусная авария Бразилия похищение захват заложников Заложник