By Euronews

Дональд Трамп обещает освободить участников нападения на Капитолий в 2021 году

РЕКЛАМА

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что одним из его первых действий в случае победы на президентских выборах в ноябре будет освобождение тех, кто обвиняется и осужден за преступления, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут закрытие границы и освобождение заложников, заключенных в тюрьму незаконно 6 января", - заверил Трамп.

Трамп неоднократно призывал президента Джо Байдена освободить их и регулярно называет обвиняемых "заложниками". Белый дом назвал это сравнение "гротескным".

В начале января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году, на которых победу одержал Джо Байден, и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь.

Согласно последним данным Министерства юстиции США, обвинения были предъявлены 1 358 участникам беспорядков. Около 500 человек были приговорены к тюремному заключению.