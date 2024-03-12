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Срочная новость. В Ивановской области разбился военно-транспортный самолёт

В Ивановской области разбился военно-транспортный самолёт
By Euronews
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У самолёта ИЛ-76 загорелся один из двигателей. На борту находились 15 человек.

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Минобороны России подтвердило крушение самолёта Ил-76 в лесополосе у военного аэродрома к северу от Иванова. Катастрофа произошла через несколько минут после взлёта.

Как сообщили в ведомстве, на борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. ТАСС пишет со ссылкой на источник в экстренных службах, что, по предварительной информации, никто не выжил.

Telegram-каналы опубликовали фото и видео самолёта с горящем двигателем, снятые очевидцами.

Baza утверждает, что Ил-76 совершал учебный полёт.

"Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", – заявил губернатор Станислав Воскресенский, посетивший место ЧП.

Сообщается, что в Ивановскую область вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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