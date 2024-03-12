Банки крови в Румынии переполнены

By Euronews

В Румынии бум сдачи крови - доноров привлекают талоны на питание, стоимость которых увеличилась в 4 раза

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Запасы крови в Румынии достигли нового максимума благодаря значительному увеличению стоимости талонов на питание, выдаваемых донорам. В январе она выросла с примерно 13 до 56 евро за талон в эквиваленте.

Центры донорства теперь постоянно переполнены, и люди иногда часами стоят в очереди, чтобы сдать кровь.

"Когда я записалась на прием, то с трудом нашла свободное место, - говорит эта женщина. - В прошлом году, когда я приходила, это было довольно легко".

"Нет, меня не мотивируют талоны, я и раньше регулярно сдавал кровь, - рассказывает этот донор. - Я сдавал в течение последних 20 лет, даже тогда, когда талон стоил 60-70 леев".

"Я обычно регулярно прихожу сдавать кровь, не думая о талонах, - признается эта девушка. - Но я очень рада, что здесь много людей!"

Раньше Румыния испытывала нехватку запасов крови, но теперь ее банки заполнились уже за первые месяцы года. В стране 42 донорских пункта, и министерство здравоохранения даже рассматривает возможность сокращения их числа, чтобы помочь справиться с наплывом доноров.