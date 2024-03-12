Война в Газе: палестинцы начали Рамадан на фоне голода в анклаве

By Euronews

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) призвало прекратить огонь в секторе Газа на время Рамадана.

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В секторе Газа и во всем исламском мире начался Рамадан. Палестинцы приступили к ежегодному посту на фоне распространяющегося голода, израильских обстрелов и зашедших в тупик переговоров о перемирии.

В БАПОР призвали прекратить огонь в палестинском анклаве на время священного для мусульман месяца.

Вечером в понедельник, в первый день Рамадана, десятки палестинцев собрались на молитву на руинах мечетей. По данным местных властей, за пять месяцев войны изрильские авиаудары по сектору разрушили более тысячи из них. Число жертв превысило 31 тысячу человек, утверждают в подконтрольном ХАМАС Минздраве Газы, при этом 67 человек были убиты за последние сутки.

Египет заявил, что в связи с Рамаданом увеличил объем доставляемой по воздуху гуманитарной помощи. По данным международных организаций, около четверти населения Газы находятся на грани голодной смерти. Согласно информации ЮНИСЕФ, как минимум 19 детей на севере сектора уже погибли от голода и обезвоживания.