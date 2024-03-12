В Германии бастуют бортпроводники и машинисты

By Euronews

Во вторник, 12 марта, в Германии одновременно проходят две забастовки. Бортпроводники авиакомпании Lufthansa требуют повышения зарплат на 15%, а машинисты Deutsche Bahn — сокращения рабочей недели до 35 часов.

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В Германии — новый день забастовок на воздушном и железнодоржном транспорте.

После стачек наземных работников авиакомпании Lufthansa прошлой недели, в этот вторник суточную забастовку объявили бортпроводники. В результате в крупнейшем аэропорту ФРГ, во Франкфурте-на-Майне, будет отменено около 600 рейсов, что затронет около 70 тысяч пассажиров. В среду аналогичная стачка пройдет в аэропорту Мюнхена.

Профсоюз стюардов и стюардесс UFO требует повышения зарплат на 15% и единовременной компенсации инфляции в размере трех тысяч евро.

Одновременно с забастовкой "Люфтганзы" не вышли на работу машинисты немецких пассажирских поездов. Стачка профсоюза работников железной дороги GDL должна продлиться 24 часа — до 2 утра среды.

Это уже шестая забастовка Deutsche Bahn за последнее время: железнодорожники требуют сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю — без уменьшения зарплат.