"Новая лунная гонка США": частных визитов на Луну будет больше

Успешная лунная миссия компании Intuitive Machines в прошлом месяце была частично субсидирована НАСА, и это только начало.

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Успешная, но короткая высадка компании Intuitive Machines на Луну в прошлом месяце станет первой в серии попыток частных компаний в США с настоящего момента и до конца десятилетия.

Именно такой вывод хотят сделать эксперты в этой области для широкой общественности из оборвавшейся исторической затеи.

Миссия прекратилась через пять дней после старта из-за потери энергии лунным аппаратом "Одиссей", когда Солнце удалилось от последней освещенной солнечной панели на его корпусе.

"Эта миссия - первопроходец, - сказал Джоэл Кернс, заместитель помощника администратора по исследованиям в Управлении научных миссий NASA, на пресс-конференции через несколько дней после начала миссии, - ее можно рассматривать как летное испытание".

Это связано с тем, что миссия Intuitive Machines получила часть финансирования от относительно новой, малоизвестной программы NASA под названием Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ее цель - впервые возложить ответственность и технические аспекты высадки на Луну на частные компании.

Представители отрасли говорят, что эта новая инициатива американского космического агентства начинает цепочку частых запусков на Луну, которая определит присутствие США в космосе на ближайшее десятилетие, поскольку страна готовится к очередной высадке человека.

Николас Питер, президент Международного космического университета (ISU) во Франции, называет эту новую программу NASA началом "новой лунной гонки США", поскольку они пытаются конкурировать с недавними успешными высадками Индии, Японии и Китая.

"[CLPS] предоставляет больше возможностей для полетов на Луну с целью разработки научных миссий, теперь они не ограничиваются правительственными структурами", - сказал Питер в интервью Euronews Next.

Новая миссия NASA

3 мая 2018 года NASA опубликовало новое смелое коммюнике: исследование поверхности Луны продолжится в будущем, но будет выглядеть по-другому.

В то же время NASA объявило об инвестировании 2,6 миллиарда долларов (2,4 миллиарда евро) до 2028 года в бессрочные контракты, которые будут заключены с избранным числом частных компаний, чтобы "ускорить" возвращение американцев на Луну.

"Мы будем использовать интересы и возможности американской промышленности и международных партнеров, чтобы американские инновации привели астронавтов обратно на Луну и в более отдаленные уголки Солнечной системы, включая Марс", - заявил тогда в пресс-релизе администратор NASA Джим Брайденстайн.

Февральская миссия компании Intuitive Machines - самая последняя в серии ожидаемых миссий "с доставкой", которые должны состояться до 2026 года.

Это уже вторая миссия в рамках программы CLPS, которая дошла до старта.

В январе компания Astrobotic Technology из Питтсбурга запустила первый аппарат, но он потерпел неудачу из-за утечки топлива, из-за которой он не смог приземлиться. Другие компании, финансируемые NASA, такие как Draper и Firefly Aerospace, работают над предстоящими миссиями.

В конце этого года в рамках NASA ожидаются миссия VIPER от Astrobotic к южному полюсу Луны, доставка технологий от Firefly Aerospace к базальтовой равнине на Луне и еще одна миссия от Intuitive Machines к лунному вихрю Рейнер Гамма.

NASA отказалось от интервью с Euronews Next.

"Это уже не просто установка флага"

Крис Богер, директор Draper's Human Space Flight and Exploration, говорит, что до появления новой программы NASA CLPS редко можно было встретить целую космическую миссию частной компании, которая поддерживалась бы правительством.

Вместо этого космическое агентство поручало частным компаниям разработку одной из частей космического корабля. Для Draper первый контракт с NASA был заключен в 1959 году на разработку навигационной системы для знаменитой посадки корабля "Аполлон".

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В последнее время, по словам Богера, наблюдается новый "взрыв" коммерческого интереса к полетам на Луну. А это, продолжает он, дает NASA дополнительный стимул "загружать" больше миссий и, как следствие, создавать более здоровое пространство для стартапов.

"Есть компании [финансируемые NASA], которые едва существовали, были в зачаточном состоянии, но выросли до зрелых компаний, которые могут предоставлять такие услуги", - сказал Богер.

По словам Питера из Международного космического университета, есть и другие причины, по которым стоит вернуться на Луну. Одна из них - новые технологии, например, хранение данных в открытом космосе.

Другая - новый рубеж для добычи ресурсов. На Луне есть такие ресурсы, как вода и водород, которые, по словам Питера, будут становиться все более важными на Земле.

"Освоение космоса - это уже не просто установка флага, - говорит Питер, ссылаясь на цели высадки на Луну в 1969 году.

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Эстафета, а не спринт к Луне

В 2025 году Draper отправится в бассейн Шредингера - особенную часть Луны, где недавно наблюдалась вулканическая активность (Богер не стал уточнять, сколько средств NASA выделяет на эту миссию).

Богер сказал, что он был в экстазе от радости за своих коллег из Intuitive Machines, когда услышал новость об их успешной мягкой посадке.

Он считает, что современная космическая гонка - это не столько спринт, сколько эстафета, в которой участвуют все компании, осуществляющие запуски.

"Все эти миссии дают огромные уроки тем, кто еще не запускался", - говорит Богер.

"Это тесное сообщество, здесь много прозрачности и обмена информацией, которую мы можем использовать для достижения целей миссии".