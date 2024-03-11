SIPRI: страны Европы почти удвоили импорт вооружений

Европа продолжает вооружаться: в последние пять лет страны континента увеличили импорт оружия на 94% по сравнению с предущим периодом.

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Европейские страны почти удвоили импорт основных видов вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2019 по 2023 год объёмы закупок оружия выросли на 94% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Увеличив экспорт на 47%, Франция и стала второй страной в рейтинге глобальной торговли оружием после США. 42% Париж поставляет государствам Азии и Океании. 34% оружия уходит на Ближний Восток. Главным покупателем французского оружия является Индия (30%).

Россия опустилась на третью строчку: экспорт её вооружений упал на 53%.

В связи с началом военного вторжения и принятием военной помощи от 30 стран, Украина стала четвёртым в мире импортёром оружия.

Соединённые Штаты увеличили свои продажи вооружений на 17%, их доля в общем объёме мирового экспорта выросла с 34 до 42%.

Эксперты подчёркивают, что 55% военных закупок, осуществляемых европейскими странами, приходится на поставки из США. Это на 20% больше, чем в предыдущий период.

США продают оружие в общей сложности 107 государствам мира. По этому показателю страна является абсолютным лидером на глобальном рынке.

"На Европу приходится около трети мирового экспорта вооружений, включая большие объёмы, идущие за пределы региона, что отражает мощный военно-промышленный потенциал Европы", - отмечает директор SIPRI Дэн Смит.

На долю США и государств Западной Европы вместе взятых приходилось 72% всего экспорта вооружений в 2019-23 годах по сравнению с 62% в предыдущие пять лет.