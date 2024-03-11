Итальянская НПО помогла бежавшим от войны украинцам обустроиться во Львове

By Euronews

Во Львове, городе на западе Украины, около 900 человек нашли новый дом во временных помещениях. Комплекс управляеется местным муниципалитетом при поддержке салезианской конгрегации и итальянской НПО "Vis".

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Они приехали изо всех уголков Украины. Их судьбы - отражение истории конфликта, который продолжается вот уже более двух после вторжения России в Украину. Во Львове, городе на западе страны, около 900 человек нашли новый дом во временных помещениях.

Комплекс управляется местным муниципалитетом при поддержке салезианской конгрегации и итальянской НПО "Vis". Среди приехавших во Львов - Анна. Несмотря на инвалидность, (женщина потеряла ногу) ей удалось уехать из Харьковской области вместе с сыном и матерью.

Анна живет здесь уже почти год. Она полна решимости оставить свое прошлое позади и открыть новую главу своей жизни.

Анна:"Мы движемся вперед, потому что жить прошлым смешно. Каждый должен к чему-то стремиться и всегда стремиться к прогрессу. Сейчас единственное, что нам нужно, это мир. Нам больше не нужны ракеты; нам не хватает чувства безопасности".

Максим и Валерия, которым по 26 лет, получили серьезные травмы год назад, когда бежали из родного Бахмута, захваченного Россией. Теперь они называют Львов своим домом. Но некоторые из худших кошмаров все еще преследуют их.

Валерия:"Мы не вернемся в Бахмут, даже если город будет реконструирован. Это место больше не будет нашим домом. Там будут новые люди, и этот город не будет принадлежать нам".

Максим:"Как только панические атаки пройдут, мы снова начнем жить".

Отец Андрей - один из менеджеров, курирующих это учреждение. Он говорит, что после устранения травмы, важно сосредоточиться на восстановлении жизни.

Отец Андрей:"Мы не знаем, когда можно будет достичь мира, и мы все хотим, чтобы война закончилась. Мы не можем ждать бесконечно. Многие люди сейчас начали искать работу и отправлять своих детей в школу".

По словам отца Андрея, надежда заключается в том, что из ужасов войны может родиться новая Украина.