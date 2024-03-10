Гран-при Верхней Австрии по дзюдо: две победы бразильцев в Линце

By Euronews

В заключительный день турнира в Линце две золотые медали завоевали дзюдоисты из Бразилии, по одной награде высшего достоинства выиграли спортсмены из Чехии, Кубы и Германии.

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В Линце завершился третий, заключительный день турнира Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Перед началом соревнований на TipsArena местные звёзды Аарон Фара и Михаэла Поллерес пообщались с болельщиками, раздавали автографы и, конечно, фотографировались вместе с любителями дзюдо.

В весовой категории до 90 кг золотую награду завоевал кубинец Иван Фелипе Силва Моралес. Ему удались два приёма на оценку вадза-ари в финальной схватке с выступающим за Испанию Тристаном Мосахлишвили. Член судейской коллегии IJF Мануэль Кортес вручил медали спортсменам.

"Это хорошее чувство, зрители ждали меня! Автографы, совместные фото, всё это потрясающе! Я выиграл медаль, и готов фотографироваться сколько угодно, чтобы передать свои чувства публике", - сказал победитель после финала.

В весе до 78 кгАнна Монта Олек из Германии победила украинку Юлию Курченко, завоевав свою вторую золотую медаль на турнирах Мирового тура в этом году! В церемонии награждения приняла участие член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Кэти Флери.

"Я чувствую себя здесь как дома. Я думаю, что зрители тут потрясающие, потому что уже в самом начале, даже на предварительной стадии было много много болельщиков. В Линце приятно бороться", - призналась победительница после решающей схватки.

В финале в категории до 100 кг встретились двукратный чемпион мира португалец Жорже Фонсека и Леонардо Гонсалвес из Бразилии, который выиграл Гран-при Верхней Австрии в прошлом году. Удача вновь сопутствовала бразильцу: приём на оценку вадза-ари принёс ему второе золото Линца. Медали вручил главный рефери-директор IJF Армен Багдасаров.

В весе свыше78 кгу женщин золотую награду завоевала Беатрис Соуза, досрочно закончив финальную схватку благодаря приёму на оценку иппон. Это первое золото бразильянки на турнирах Гран-при! Член судейской коллегии IJF Джузеппе Маддалони вручил ей медаль.

Чемпион мира 2022 года кубинец Энди Гранда и двукратный чемпион мира и Олимпийских игр Лукаш Крпалек из Чехии сошлись в финале в категории свыше 100 кг. Успешно проведенный болевой приём принёс победу Крпалеку! Чешский дзюдоист отпраздновал её со своими болельщиками. Золотую медаль ему вручил главный спортивный директор IJF Владимир Барта.

Неплохой день на татами провели и австрийские дзюдоисты. Самым ярким моментом для местных болельщиков стала победа Лорина Бёлера в схватке за бронзу.

Турнир в Линце завершён. Все победители Гран-при Верхней Австрии определены!