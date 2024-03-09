Зеленский: "мы не видим" российских представителей на саммите мира

By euronews

Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в Турции мирный саммит с участием России. Владимир Зеленский ответил, что представителей РФ, "готовых к справедливому миру", можно позвать только после разработки мирного плана.

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Президент Украины Владимир Зеленский "не видит" представителей России в числе участников мирного саммита, предложенного его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы двух государств встретились в пятницу в Стамбуле, где, в числе прочего, обсудили возможный Саммит мира в Швейцарии или даже двусторонние мирные переговоры при посредничестве Анкары.

Эрдоган указал, что соответствующая переговорная площадка была создана еще в марте 2022 года, но "ее потенциал так и не был использован".

Зеленский в ответ на это заявил, что невозможно "приглашать людей, которые блокируют, уничтожают и убивают". Однако он отметил, что те представители России, "которые готовы к справедливому миру", могут принять участие в обсуждении плана, который разработают "цивилизованные страны".

Кремль категорически отвергает "мирный план Зеленского" из 10 пунктов, поскольку он предполагает полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым, и выплату репараций.

Зеленский и Эрдоган подписали также несколько двусторонних документов, в том числе об упрощении торговли и несколько соглашений о военном сотрудничестве. Помимо прочего, Зеленский посетил турецкую верфь, где строят военный корабль для ВМС Украины.

Президент Украины также передал Эрдогану список украинских военнопленных, захваченных Россией, и выразил надежду, что Анкара продолжит свои усилия по организации обмена пленными.