По Ростовской области ударил рой из 41 дрона

By euronews

Украинские и российские паблики предполагают, что массовый налет был связан с таганрогским авиазаводом имени Бериева, на котором, как сообщается, ремонтируют и модернизируют "летающие радары" А-50.

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Четыре российские области подверглись минувшей ночью массированной атаке беспилотников. Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 9 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотников в четырех регионах России, 41 из них - в Ростовской области. Российские военные обвинили в нападении "киевский режим". Украинская сторона обычно подобные атаки не комментирует, за исключением особенно резонансных случаев.

При этом украинские и российские паблики, в частности, телеграм-канал Baza, пишут, что в Ростовской области массовый налет был связан с таганрогским авиазаводом имени Бериева, на котором, как сообщается, ремонтируют и модернизируют "летающие радары" А-50. Каковы последствия атаки и пострадал ли завод - пока неизвестно. С начала года Россия уже потеряла два таких самолета.

Жители Таганрога насчитали более 20 взрывов и уточнили, что они продолжались около 30-40 минут.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что в результате массированной атаки беспилотников на Таганрог ранения получил сотрудник МЧС. По словам Голубева, российские ПВО также сбили несколько беспилотников на подлете к городу Морозовску в 230 километрах от Ростова-на-Дону.

УКРАИНА: 12 ИЗ 15 ДРОНОВ ПЕРЕХВАЧЕНЫ

Тем временем, Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на субботу войска РФ атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа "Shahed", 12 из них были сбиты силами ПВО.

В сообщении ведомства отмечается, что атаке подверглись Днепропетровская, Донецкая и Полтавская области, а запущены дроны были с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска. Сообщений о пострадавших не было.