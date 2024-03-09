Гран-при Верхней Австрии: вторая победа Марии Перес в Линце

By Euronews

Во второй день турнира в Линце победителями стали дзюдоисты из Пуэрто-Рико, Молдавии, Италии и Нидерландов.

РЕКЛАМА

В Линце завершился второй день турнира Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Побороться за золотые награды на татами TipsArena вышли лучшие дзюдоисты планеты.

Перед началом соревнований экс-президенту Австрийской федерации дзюдо Францу Хаугенедеру была вручена награда за большой вклад в развитие этого вида борьбы.

В весовой категории до 63 кгДжоан ван Лиcхаут из Нидерландов завоевала свое второе "золото" на турнирах Гран-при, победив в финале немку Агату Шмидт. Это впечатляющий результат для молодой 21-летней дзюдоистки! Австрийская публика активно поддерживала нидерландскую спортсменку. Церемонию награждения провел координатор IJF по международным судейским семинарам Хуан Карлос Баркос.

"Это действительно здорово, здесь так много зрителей, много детей, чувствуется, что все они любят дзюдо. И они так громко болеют, поддерживают. Выступать здесь было приятно", - сказала победительница после финальной схватки.

В весе до73 кг встретилисьдва призёра прошлогоднего Гран-при Верхней Австрии. Адиль Османов из Молдавии, заработав в решающем поединке две оценки вадза-ари, улучшил свой результат. Вместо бронзовой медали в этот раз у него золотая, а Рашиду Маммадалиеву из Азербайджана пришлось вновь довольствоваться серебром.Директор по образованию и тренерской работе IJF Мохаммед Мериджа вручил награды.

"Сегодня было очень тяжело, потому что я боролся со своим другом... Я наполовину азербайджанец, и мой соперник по финалу тоже азербайджанец. За пределами татами мы друзья, хорошие друзья, но этот поединок был психологически очень тяжелым", - поделился Османов после победы в финале.

В весе до70 кгзрители вновь увидели в финале знакомое лицо. Мария Перес из Пуэрто-Рико, выигравшая Гран-при Верхней Австрии в 2023-м году, снова добралась по турнирной сетке до решающей схватки. И снова выиграла. Молодая итальянская дзюдоистка Ирене Педротти не смогла справиться с более опытной соперницей. Награды спортсменкам вручил президент Австрийской федерации дзюдо Мартин Пойгер.

Золото для Италии в весовой категории до 81 кгдобыл Антонио Эспозито на последних секундах финального поединка с поляком Павлом Држималом. Церемонию награждения провел генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.

Несколько красивых бросков на иппон зрители TipsArena увидели и в исполнении своих дзюдоистов.

Таким был второй день турнира Гран-при Верхней Австрии в Линце.