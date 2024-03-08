Помогут ли тренировки по боксу предотвратить домашнее насилие?

"Развитие навыков самообороны придаёт больше уверенности, а значит, и контроля над своим окружением. Мы больше не находимся в чьей-то власти", - утверждает психолог Жюли Франкольс. Но так ли эффективны боевые виды спорта, когда нужно отразить неожиданное нападение?

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Все больше женщин приходят в секции боевых видов спорта. Эта тенденция подтверждается последними данными.

В Лионе (Франция) организация Renouveau Boxe помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, и предлагает им тренировки по боксу.

Одна из участниц занятий, не пожелавшая назвать свое имя, говорит: "Эти тренировки позволяют нам вновь обрести уверенность в себе и почувствовать себя людьми. Я вижу, что не одинока в этой ситуации. Это позволяет избежать чувства стыда. Ведь очень часто мы чувствуем ответственность за произошедшее и стыдимся этого. Находясь рядом с теми, кто пережил то же самое, мы понимаем друг друга, говорим на одном языке".

Самир Хамзауи, инструктор и бывший боксер высокого уровня, делится своими мыслями: "Я знаю, что такое принимать удары и ставить себя на место того, кто не может защититься сам. Это и побудило меня начать этот проект".

Что подстегивает интерес женщин к боевым видам спорта?

Психолог Жюли Франкольс говорит, что развитие навыков самообороны придаёт больше уверенности, сил защищать себя, что позволяет восстановить контроль над окружением. "Мы больше не находимся в чьей-то власти", - подчеркивает она.

Психолог также отмечает, что тренировки меняют людей.

Но насколько эффективны боевые виды спорта для женщин, когда речь идет о предотвращении насилия?

Кристи Мартин, экс-чемпионка мира по боксу, пережившая домашнее насилие, рассказывает: "Несмотря на то что я была чемпионкой по боксу, я подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны мужчины... Он угрожал убить меня в течение 20 лет. Физически я никогда не могла справиться с ним. Каждый раз когда он бил меня, если я сопротивлялась, то просто получала еще больше ударов. По правде говоря, я никогда не побеждала и в ссорах".

23 ноября 2010 года Кристи Мартин получила удар ножом и огнестрельное ранение. На тот момент ей было 42 года, и она была чемпионкой в полусреднем весе, благодаря которой женский бокс получил широкое признание.

Кристи Мартин после удара ножом и огнестрельного ранения оказалась в больнице Christy Martin

Жюли Франкольс говорит, что это не просто вопрос умения защищаться: "Когда на нас нападают, первая реакция, которая является рефлексом нашей вегетативной нервной системы, - это сопротивление, бегство или замирание. В этот момент жертву парализует".

По ее словам, чтобы применить навыки самообороны, необходимо несколько секунд, чтобы восстановить контроль над ситуацией. Для "автоматизации" навыков самообороны, требуется много тренировок.

Кристи Мартин тоже предостерегает от создания ложного чувства непобедимости: "Нужно быть осторожным, чтобы не создать ложное впечатление внутри себя, что после курса самообороны, всегда сможешь дать отпор любому. Это не так".

Как достичь максимального эффекта от тренировок?

Кристи Мартин считает, что дело не только в физическом аспекте, но и в вере в себя, которую дают тренировки: "Дело не в навыках, которые вы изучаете, не в том, как сильно врезать с правой или дать в ухо с левой. Дело в уверенности, которую дает изучение этих навыков, и эта уверенность помогает вам быть сильнее, когда надо постоять за себя".

Christy Martin AP

Она считает, что боксёрская карьера помогла ей пережить нападение, жертвой которого она стала: "Я стала сильнее психологически. Даже больше, чем физически. Бокс сделал из меня бойца. Лёжа на полу после ранения и удара ножом, я верила в себя. Я думала: "С божьей помощью я смогу выжить".